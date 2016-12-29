Песков о разговоре Путина и Обамы: не думаю, что Путин будет спешить

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин вряд ли будет спешить с разговором с президентом США Бараком Обамой после американских санкций в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ.

"Мне неизвестно, я не думаю, что здесь нужна какая-то спешка, я не думаю, что президент России будет каким-то образом спешить", — сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос о возможности телефонного разговора между лидерами России и США.

США в четверг ввели в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ санкции, обвинив во "вмешательстве в выборы" и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых президент Барак Обама назвал "работниками российской разведки". Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США вновь не предъявили.

Как заявил ранее Песков, Россия категорически не согласна с беспочвенными обвинениями США в адрес Москвы.