Песков: реакция на принципах взаимности приведет к дискомфорту для США

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Реакция на принципах взаимности приведет к тому, что американской стороне будет нанесен дискомфорт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

США в четверг ввели в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ санкции, обвинив во "вмешательстве в выборы" и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых президент Барак Обама назвал "работниками российской разведки". Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США вновь не предъявили.

"Безусловно, адекватная и основанная на принципах взаимности реакция приведет к тому, что также будет нанесен существенный дискомфорт и американской стороне", — сказал Песков журналистам.

"Поэтому какой-то срочности сейчас нет. Но в любом случае решения в отношении таких шагов будет принимать президент России", — добавил он.