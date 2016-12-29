Песков: Россия категорически не согласна с обвинениями США в адрес Москвы

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Россия категорически не согласна с беспочвенными обвинениями США в адрес Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы категорически не согласны с какими-либо беспочвенными утверждениями, обвинениями, которые были озвучены в адрес российской стороны", — сказал Песков журналистам.

США в четверг ввели в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ санкции, обвинив во "вмешательстве в выборы" и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых президент Барак Обама назвал "работниками российской разведки". Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США вновь не предъявили.