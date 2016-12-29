Песков: Белый дом преследует цель окончательно испортить отношения с РФ

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что администрация США преследует цель окончательно испортить нынешние, и так лежащие на дне отношения с Россией.

Таким образом он прокомментировал решение американских властей о высылке из страны 35 российских дипломатов.

"С нашей точки зрения, такие действия Вашингтона, действующей администрации в Вашингтоне, являются проявлением, к сожалению, непредсказуемой и, можно даже сказать, агрессивной внешней политики. Мы считаем, что такие решения действующей администрации, которой, кстати говоря, осталось работать три недели, преследуют две цели: это окончательно испортить и без того лежащие на дне российско-американские отношения, а также, по всей видимости, нанести удар и по внешнеполитическим планам будущей администрации избранного президента США", — сказал Песков журналистам.

При этом он подчеркнул, что второй тезис является абсолютно внутренним делом Америки.