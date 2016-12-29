Песков назвал санкции США незаконными с точки зрения международного права

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Россия сожалеет о решении США и лично президента Барака Обамы ввести санкции и изучает заявления и опубликованную информацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее президент США Барак Обама в своем заявлении назвал "сотрудниками разведки" 35 российских дипломатов, которых было принято решение выслать из США. Сообщается, что граждане РФ будут высланы из Вашингтона и Сан-Франциско в течение 72 часов.

"Мы сожалеем в связи с тем, что подобное решение было принято администрацией США и президентом Обамой лично. В настоящее время мы изучаем эти заявления и опубликованную информацию. Пытаемся понять детали", — сказал Песков.

"Как и говорили раньше, мы считаем подобные решения и подобные санкции необоснованными, незаконными с точки зрения международного права", — добавил он.