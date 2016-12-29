В Кремле пообещали адекватный ответ на санкции США

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пока не может сказать, каким будет ответ РФ на санкции, введенные в четверг США в отношении России, но сообщил, что он будет основан на принципах взаимности.

"Пока я не могу сказать, какой будет ответ. Хотя, как мы знаем, здесь абсолютно безальтернативно действует принцип взаимности. Разумеется будет дан адекватный ответ. Ответ этот будет сформулирован в русле того направления, которое определит президент Российской Федерации", — заявил Песков журналистам.

По его словам, адекватная и основанная на принципах взаимности реакция приведет к тому, что американской стороне будет нанесен "существенный дискомфорт".

"Поэтому какой-то срочности сейчас нет. Но в любом случае решения в отношении таких шагов будет принимать президент России", — добавил Песков.

Пресс-секретарь президента также заявил, что Москва сожалеет об этом решении Вашингтона.

США в четверг ввели в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ санкции, обвинив во "вмешательстве в выборы" и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых президент Барак Обама назвал "работниками российской разведки". Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США вновь не предъявили.