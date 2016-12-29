Косачев отреагировал на ограничительные меры США против дипломатов РФ

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Ограничительные меры США против дипломатов РФ — это агония "политических трупов", заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

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"Уходящая администрация (США) не имеет ни оснований, ни политических, ни моральных прав для столь резких и разрушительных шагов в адрес двусторонних отношений с Россией. Прошу прощения за резкость, но других слов не находится — это агония даже не хромых уток, а политических трупов", — сказал сенатор.

Сенатор считает, что ответные шаги, обычно предусматривающие безусловный ответный характер, в данном случае нужно взвешивать с учетом известных обстоятельств переходного периода и возможной реакции избранного президента США.

"И такая реакция обязательно должна последовать, поскольку уходящим и проигравшим президентом (Бараком) Обамой поставлена на карту репутация США как адекватного и обеспечивающего преемственность политики при смене власти государства", — сказал Косачев.