МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Решение США о закрытии дипмиссий РФ и высылке российских дипломатов напоминает агонию уходящей команды Барака Обамы, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
В ГД прокомментировали решение США о закрытии российских дипмиссий
- У Бабабмы агония. Ненавижу этого бабаму. На его внуках карма отыграется... столько зла принёс за годы его президентства... несть числа жертв. Гад одним словом.22:5829.12.20163
- Здорово мы им на хвост наступили (по самое горло) сильно укусить не могут а слюной брызжут.23:0129.12.20162
- Какие проблемы? Ну, ввели, и что дальше?
Есть в американском посольстве один жирный тип. Не буду на него пальцем показывать.
Он Вику пельменями кормил, когда она к Суркову прилетала.
ВЫГНАТЬ ЕГО ВЗАШЕЙ!!!
И можно будет спать спокойно. Обама сглотнет...23:0629.12.20162
- "Чем выше на дерево взбирается обезьяна, тем сильнее виден её зад"23:1629.12.201634
- Уходящий год обезьяны...23:1729.12.201631
- Или год уходящей обезьяны...23:2229.12.20165
- Виталий Белоглазов в ответ пользователю abtokiller(показатьскрыть)abtokiller, -скорее "год уходящей обезьяны"...23:3329.12.20161
- Александр К. в ответ пользователю abtokiller(показатьскрыть)abtokiller, обезьяна покинет белый дом ещё раньше, чем закончится её год23:3329.12.20162
- У Чумазого совсем с расстройства крыша поехала. Эдак он чего доброго кулаком по красной кнопке может долбануть. Идиоты из психушки ему и в подметки не годятся. У этого обострение круче.23:4629.12.20162
- И это весь комментарий зампреда комитета Госдумы по иностранным делам ?23:5129.12.20160
- Закройте их представительство у нас в Екатеринбурге. К черту этот учебный центр для либеральной гнили.00:2130.12.20160
- Возможно России стоит сейчас ОТОЗВАТЬ ВСЕХ своих послов из США как минимум до 21 января 2017 года (20 января - иннаугурация Трампа, и в этот день он работать не будет)00:4530.12.20161
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