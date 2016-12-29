В ГД прокомментировали решение США о закрытии российских дипмиссий

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Решение США о закрытии дипмиссий РФ и высылке российских дипломатов напоминает агонию уходящей команды Барака Обамы, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"Это действительно очень тревожные новости. Это все напоминает некую агонию команды Обамы, которая пытается создать трудности для выстраивания отношений нашего руководства с новой администрацией США, с (Дональдом) Трампом. Создает ему дополнительные трудности, которые ему потом надо будет преодолевать", — сказал Чепа РИА Новости.