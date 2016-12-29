Обама пообещал, что США не ограничатся объявленными мерами против России

ВАШИНГТОН, 29 дек — РИА Новости. Президент США Барак Обама заявил, что США не ограничатся публично объявленными мерами против России и продолжат предпринимать различные меры против Москвы.

"Эти действия — не полный перечень нашего ответа на агрессивные действия России. Мы продолжим предпринимать разнообразные действия в то время и в том месте, которое выберем сами, и некоторые из этих действий не будут публично объявлены", — заявил Обама.

Он также призвал союзников США "работать вместе, чтобы противостоять усилиям России по подрыву установленных международных норм поведения и вмешательству в демократический процесс управления". Обама подтвердил, что администрация представит конгрессу доклад о "вмешательстве России в выборы" 2016 года и вмешательстве иностранных хакеров в другие выборы до этого.