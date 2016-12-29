США ввели санкции против руководства ГРУ Генштаба ВС России

ВАШИНГТОН, 29 дек — РИА Новости. Министерство финансов США ввело санкции в отношении руководства Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ по обвинению в причастности к кибератакам на американские системы.

В обнародованном в четверг списке значатся руководитель ГРУ Игорь Коробов, первые заместители Владимир Алексеев и Игорь Костюков, заместитель Сергей Гизунов.

Также в списке указаны Алексей Белан и Евгений Богачев. Должности этих людей не приводятся, но указаны их клички, из чего можно сделать вывод, что именно их американские власти подозревают в хакерских атаках. Ранее в ноябре российский гражданин Алексей Белан был включен ФБР в список разыскиваемых за киберпреступления. Богачев также находится в списке ФБР, за помощь в его поимке объявлено вознаграждение в размере 3 миллионов долларов.