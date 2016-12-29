Обама объяснил, с чем связано введение санкций против России

ВАШИНГТОН, 29 дек — РИА Новости. Введение санкций против России связано с "действиями по подрыву демократии в США", говорится в исполнительном указе президента США Барака Обамы.

Меры указа вводятся "в связи с необходимостью противостоять общенациональному режиму ЧП относительно значительной злонамеренной киберактивности… и в виду повышенного использования подобных действий для подрыва демократических процессов и институтов", — говорится в исполнительном указе Обамы.

Далее перечисляются основания к данному указу. Среди них указываются нанесение вреда компьютерным сетям, взлом организаций и объектов критически важной инфраструктуры, создание помех в работе компьютерных сетей, перераспределение или хищение средств, хищение торговых секретов, персональной или финансовой информации.

Согласно указу, собственность физических лиц, внесенных в список санкций, будет арестована на территории США.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. В Москве эти обвинения категорически опровергли, назвав их бездоказательными. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Белый дом признал, что в день выборов никакой повышенной активности хакеров не наблюдалось. Конгресс в свою очередь потребовал спецслужбы ознакомить их с результатами расследования, однако этого сделано не было. Трамп назвал заявления о вмешательстве России в президентские выборы для его поддержки "смехотворными".

Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. В свою очередь, комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, "никакие факты не приводятся".

Как заявил РИА Новости спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Крутских, вводя санкции против РФ, США пытаются "затормозить возможное сотрудничество". Подобные шаги Крутских назвал "агонией правящей элиты" и "личной ненавистью президента США" Барака Обамы по отношению к РФ. В то же время он не исключил возможности отмены "введенных в агонии" последних санкций США при президентстве Дональда Трампа. По его словам, РФ не является врагом США и "нацелена на сотрудничество и стабильность" в двусторонних отношениях.