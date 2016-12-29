Источник сообщил об отставке и отстранении от работы ряда чиновников Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости, Максим Грознов. Ряд чиновников правительства республики Крым подали в отставку или отстранены от работы в связи с проводимой служебной проверкой, сообщил РИА Новости источник в совете министров Крыма.
"Заявление об отставке подал вице-премьер Олег Казурин", — сообщил источник.
Казурин был назначен на должность вице-премьера правительства Крыма в начале 2016 года, перейдя на эту работу из правительства Севастополя. Казурин курировал вопросы строительной политики, транспорта и реализацию федеральной целевой программы развития Крыма.
Заявление об увольнении подал также главный архитектор Крыма Александр Кузнецов, который проработал в должности с середины 2015 года, сообщил источник. Кроме того, отстранен от работы глава службы капитального строительства республики Крым Иван Пойда.
"Иван Пойда отстранен от исполнения обязанностей в связи с проведением проверки", — сказал источник.
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