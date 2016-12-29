ЦИК в феврале обсудит с экспертами перспективы электронного голосования

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ в феврале планирует обсудить со специалистами возможности и перспективы внедрения системы электронного голосования в России, сообщил РИА Новости глава Федерального центра информатизации при ЦИК России Михаил Попов.

Накануне, в ходе заключительного в этом году заседания Центризбиркома глава ведомства Элла Памфилова обозначила одну из стратегических задач — перевести процесс голосования на новый качественный уровень. Она подчеркнула, что для этого необходимо в первую очередь привести в порядок базы данных персонального учета граждан ведомств, на основе которых формируются данные об избирателях в Государственной автоматизированной системе (ГАС) "Выборы". Она отметила, что стоит продумать методику и инструменты, которые позволят избирателю голосовать на любом избирательном участке, без открепительных удостоверений или процедуры досрочного голосования.

"Тема полного или частичного введения электронного голосования в России обсуждается давно на разных уровнях. Кроме технической задачи есть еще вопросы юридические и законодательные", — сообщил Попов.

Он напомнил, что участники ноябрьской конференции "Избирательная система России: опыт формирования и перспективы развития", которую организовал ЦИК, как раз высказывали много интересных идей, которые, по их мнению, с одной стороны позволят привлечь к выборам молодежную аудиторию, а с другой стороны повысят прозрачность избирательного процесса.

"В связи с этим в начале 2017 года мы планируем собрать отдельный круглый стол где, в том числе с техническими специалистами, подробно и детально будем обсуждать варианты решения задачи, поставленной председателем ЦИК России", — сообщил глава ФЦИ.

Планируется, что этот круглый стол пройдет в феврале 2017 года на площадке Межведомственной комиссии по координации деятельности участников реализации мероприятий по развитию ГАС "Выборы".

Как уточнили накануне в ЦИК, консолидация различных баз данных в перспективе может упростить процесс голосования, а избирательная комиссия имела бы возможность зайти в базу данных, подтвердить достоверность, сделать отметку, что тот или иной избиратель принял участие в голосовании. Однако у Центризбиркома пока нет технического решения этой задачи, но есть желание в этом направлении работать, отметил зампред ЦИК Николай Булаев.