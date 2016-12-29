Рогозин рассказал, с чем связана ликвидация Спецстроя

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Ликвидация "Спецстроя России" напрямую связана с многочисленными злоупотреблениями, вскрытыми в ходе строительства первой очереди космодрома "Восточный", заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Ранее в четверг пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства специального строительства (Спецстроя). Согласно указу, функции упраздненного Спецстроя переданы Минобороны России.

"Ликвидация "Спецстроя" как раз и является последствием той критики со стороны правительства, которая была направлена на организацию их работы. На многочисленную систему субподряда, на коррупционные истории, которые вскрывались. Большое количество уголовных дел, это как раз демонстрация того, что там порядок наведен. На космодроме "Восточный" с этим боролись, и это привело к ликвидации Спецстроя — это говорит о жесткости позиции правительства", — отметил Рогозин в интервью телеканалу "Россия 24".

Ранее к четырем годам колонии был приговорен бывший гендиректор "Стройконструкции С" Анатолий Рязанов, По версии следствия, в 2012–2013 годах Рязанов и начальник ФГУП "Спецстройсервис" при Спецстрое России" Андрей Ярцев совместно с тремя соучастниками растратили денежные средства федерального бюджета в размере более 1,1 миллиарда рублей. Как указано в обвинительном заключении, фирма, которую возглавлял Рязанов осуществляла в Спецстройсервис поставки по завышенным ценам.