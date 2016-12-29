Россия открыта к работе с Грузией по отмене виз, заявили в МИД

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Россия остается открытой для работы с Грузией по отмене виз, позитивные тенденции в этом вопросе должны укрепиться в 2017 году, заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Что касается российской стороны, то президент Владимир Путин вполне определенно заявил, что возможность введения безвизового режима с Грузией на взаимной основе не исключается. Мы остаемся открытыми для совместной с грузинскими властями всесторонней проработки связанных с этим вопросов", — сказал Карасин на вопрос РИА Новости.

Как отметил он, "в декабре 2015 года Россия существенно либерализовала визовый режим в отношении Грузии".

"Сегодня применяемые правила таковы, что любой грузинский гражданин может без ограничений посетить нашу страну по приглашению любого российского гражданина, организации или постоянно проживающего иностранца. И мы рады констатировать, что за истекший год число виз, выданных нашей секцией интересов в Тбилиси, почти удвоилось. В настоящее время готовим визовые упрощения для экипажей самолетов, выполняющих рейсы между нашими странами. Не сомневаюсь, что эти позитивные тенденции еще более укрепятся в 2017 году", — сказал высокопоставленный дипломат.

Так он прокомментировал заявления главы МИД Грузии Михаила Джанелидзе об упразднении визового режима для россиян.

"Для полноты картины напомню, что Грузия отменила визы не только для россиян, но и для граждан еще примерно 100 стран мира, причем большей частью – в одностороннем порядке. Такова обычная практика государств, стремящихся привлечь иностранных туристов. Но в современном мире, где стремительно растут террористические и другие угрозы, "туристические страны", конечно же, не могут рассчитывать на "автоматическую" взаимность в визовых вопросах", — сказал Карасин.

Он отметил, что работа с Евросоюзом по визовой либерализации, например, включала для Грузии значительные корректировки национального законодательства. "Согласитесь, подобную масштабную работу между Россией и Грузией нереально наладить в отсутствие дипломатических отношений. А к их восстановлению Тбилиси, как известно, пока не готов", — отметил замминистра.