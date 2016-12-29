Россия открыта к работе с Грузией по отмене виз, заявили в МИД

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Россия остается открытой для работы с Грузией по отмене виз, позитивные тенденции в этом вопросе должны укрепиться в 2017 году, заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
Как отметил он, "в декабре 2015 года Россия существенно либерализовала визовый режим в отношении Грузии".
"Сегодня применяемые правила таковы, что любой грузинский гражданин может без ограничений посетить нашу страну по приглашению любого российского гражданина, организации или постоянно проживающего иностранца. И мы рады констатировать, что за истекший год число виз, выданных нашей секцией интересов в Тбилиси, почти удвоилось. В настоящее время готовим визовые упрощения для экипажей самолетов, выполняющих рейсы между нашими странами. Не сомневаюсь, что эти позитивные тенденции еще более укрепятся в 2017 году", — сказал высокопоставленный дипломат.
"Для полноты картины напомню, что Грузия отменила визы не только для россиян, но и для граждан еще примерно 100 стран мира, причем большей частью – в одностороннем порядке. Такова обычная практика государств, стремящихся привлечь иностранных туристов. Но в современном мире, где стремительно растут террористические и другие угрозы, "туристические страны", конечно же, не могут рассчитывать на "автоматическую" взаимность в визовых вопросах", — сказал Карасин.
Он отметил, что работа с Евросоюзом по визовой либерализации, например, включала для Грузии значительные корректировки национального законодательства. "Согласитесь, подобную масштабную работу между Россией и Грузией нереально наладить в отсутствие дипломатических отношений. А к их восстановлению Тбилиси, как известно, пока не готов", — отметил замминистра.