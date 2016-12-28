МИД РФ: история не простит Обаме следование принципу "после нас хоть потоп"

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Администрации Барака Обамы, возможно, безразлично, что будет с двусторонними отношениями с Россией, но история вряд ли простит ей поведение по принципу "после нас хоть потоп", говорится в официальном комментарии главы департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой.

"Уходящая администрация США не оставляет надежды напоследок успеть сделать еще что-нибудь плохое для отношений с Россией, которые она и так обрушила… Причем этот последний "новогодний привет" от команды Б.Обамы, уже готовящейся к выселению из Белого дома, хотят цинично представить как реакцию на некие "кибератаки из Москвы"… Возможно, Администрации Б.Обамы уже совсем безразлично, что будет с двусторонними отношениями, но история вряд ли простит ей поведение по принципу "после нас хоть потоп", — отметила официальный представитель МИД РФ.