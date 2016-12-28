МИД пообещал ответить США в случае введения новых санкций

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Москва ответит на враждебные шаги Вашингтона, в том числе на возможные новые санкции, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД.

Возможные ограничения связывают с якобы имевшим место вмешательством России в ход американских выборов.

В МИД напомнили, что уходящая администрация США еще полгода назад "запустила эту дезинформацию в стремлении подыграть нужному для себя кандидату", а теперь "ищет оправдание для собственного провала и с удвоенной силой отыгрывается на российско-американских отношениях".

Отмечается, что администрация Барака Обамы пытается перед уходом "сделать еще что-нибудь плохое для отношений с Россией, которые она и так обрушила".

В МИД подчеркнули, что Россию снова пытаются напугать расширением санкций, мерами "дипломатического характера" и диверсиями против компьютерных систем. Причем делается это, как заявили в ведомстве, с помощью "явно инспирированных утечек в американских СМИ".

"Если в Вашингтоне действительно предпримут новые враждебные шаги, получат ответ. Это касается и любых действий против российских дипломатических представительств в США, которые немедленно срикошетят по американским дипломатам в России", — заключили в министерстве.

Ранее издание Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что США уже на этой неделе могут огласить новые санкции против России по обвинениям во "вмешательстве в американские выборы".

В октябре американская разведка заявила, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. В Москве эти обвинения категорически опровергли, назвав их бездоказательными. Владимир Путин, отметил, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.