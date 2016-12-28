Экс-замглавы АСВ Андрей Мельников стал министром экономразвития Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости. Решение о назначении бывшего заместителя генерального директора госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" Андрея Мельникова новым министром экономического развития Крыма принято, приказ будет подписан в ближайшие часы, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Нынешний министр экономического развития Крыма Валентин Демидов ранее заявил, что покидает свой пост и в следующем году планирует работать в правительстве Севастополя.

"Новый министр уже есть. Сегодня будет подписан (указ), это принципиально, мы уже решение такое приняли. Считайте, что оно уже состоялось, — сказал Аксенов журналистам. — Андрей Геннадьевич Мельников работал в федеральных органах власти. Это человек достаточно опытный, он в состоянии представить реальную картину, на основании которой мы сможем принимать правильные решения".

По его словам, минэкономразвития – это самое основное прогнозное министерство, без которого невозможно дальше успешно двигаться.

В конце октября АСВ сообщило, что Мельников покидает свой пост с 1 декабря.

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