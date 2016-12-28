В ЦИК пообещали очистить избирательную систему от потенциальных нарушителей

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. ЦИК России "возьмет на карандаш" все случаи злоупотреблений на прошедших в 2016 году выборах вне зависимости от итогов их рассмотрения правоохранителями и судами, и обещает очистить избирательную систему от потенциальных нарушителей, об этом заявила на заседании в среду глава ЦИК Элла Памфилова.

Она отметила, что по итогам избирательной кампании было возбуждено 20 дел, одно из них к настоящему моменту было доведено до суда.

"По Белгородской области дело было доведено до суда, были приняты судебные решения. Но, надо отдать должное прокуратуре, которая сочла, что приговор слишком мягкий и опротестовала это решение", — сказала председатель ЦИК.

Она выразила надежду, что и по другим делам органы прокуратуры, надзорные органы "будут столь же принципиальны и не позволят спустить на тормозах очевидные, вопиющие факты злоупотреблений", не допустят в угоду местным властям принимать решения, которые позволят уйти от ответственности инициаторам этих злоупотреблений. Принципиально важно, чтобы именно инициаторы этих злоупотреблений были наказаны, подчеркнула Памфилова.

"Но даже безотносительно к решениям, которые будут приняты правоохранительными органами, по своей компетенции мы очень внимательно возьмем на карандаш все те злоупотребления, которые могут и не быть наказаны по судебной, правоохранительной линии. Но мы для себя сделаем выводы и, уверяю вас, очистим систему от потенциальных нарушителей", — заявила глава ЦИК.

Меры, предпринимаемые ЦИК, по ее словам, направлены на создание максимально открытых, благоприятных условий для проведения выборов; в частности разрабатываются меры для минимизации ошибок и злоупотреблений при формировании протоколов об итогах голосования, будет продолжаться работа по оснащению участков КОИБами.

"Мы получили — я благодарна — поддержку президента по созданию системы видеонаблюдения, очень активно сейчас работаем: и ведомства, и эксперты нам тоже пишут свои рекомендации, как это лучше организовать в целях обеспечения прозрачности процесса голосования", — сказала Памфилова.