В ГД внесли проект о наказании региональных депутатов за плохую работу

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Орловские депутаты внесли в Госдуму законопроект, предлагающий досрочно лишать депутата субъекта РФ его полномочий, если он не поддерживает связь с избирателями и не рассматривает их обращения.

В настоящий момент закон не предусматривает форм ответственности депутата законодательного органа государственной власти субъекта РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей.

"Предлагаем установить норму, согласно которой в случае систематического неисполнения депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ обязанностей, установленных Федеральным законом, полномочия такого депутата могут быть прекращены досрочно… по представлению фракции, в которой состоит депутат, или по инициативе комитета, членом которого он является", — говорится в пояснительной записке.

Под обязанностями депутата данный законопроект предусматривает поддержание связи с избирателями своего округа, рассмотрение обращений избирателей, личный прием граждан в установленные регламентом сроки, а также личное участие депутата в заседании законодательного органа государственной власти субъекта РФ, комитета, комиссии.