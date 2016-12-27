Лавров предостерег США от попыток еще больше подорвать взаимодействие с РФ

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Джоном Керри подчеркнул неприемлемость линии администрации президента Барака Обамы еще больше подорвать нормальное взаимодействие между РФ и США, говорится в сообщении МИД РФ.

"Касаясь двусторонних отношений, российский министр вновь подчеркнул неприемлемость линии администрации Барака Обамы на то, чтобы "под занавес" попытаться еще более подорвать основы нормального взаимодействия между Россией и США", — говорится в документе.

Как указали в МИД РФ, Лавров и Керри также обсудили ситуацию в палестино-израильском урегулировании и вокруг нее.

"Лавров подчеркнул необходимость создания условий для прямых переговоров между лидерами Израиля и Палестины и предостерег от привнесения внутриамериканской повестки дня в работу "ближневосточного квартета" и Совета Безопасности ООН, указав на пагубность попыток использовать эти площадки для "разборок" между демократами и республиканцами", — говорится в сообщении МИД РФ.