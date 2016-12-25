США
27.1227 декабря13:11МСК
USD60.91+0.06
EUR63.73+0.19
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

Министр экономразвития Крыма подтвердил решение работать в Севастополе

23:1225.12.2016
(обновлено: 23:19 25.12.2016)
163054
Министр экономического развития Крыма В.Демидов
© РИА Новости. Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — РИА Новости. Министр экономического развития Крыма Валентин Демидов заявил, что покидает свой пост с чистой совестью, а в следующем году планирует работать в правительстве Севастополя.

Министр экономического развития Крыма В.Демидов. Архивное фото
© РИА Новости. Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Экс-министр экономического развития Крыма планирует работать в Севастополе

Ранее в пресс-службе главы Крыма сообщили, что Валентин Демидов написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы.

"В 2017 году планирую работать в правительстве Севастополя. Я написал заявление об увольнении по собственному желанию с 30 декабря 2016 года… Кадровая ротация – это нормальный здоровый процесс. С Сергеем Валерьевичем (глава Крыма Сергей Аксенов — ред.) мы возможность моего перехода обсуждали раньше, он сказал, что для меня двери в команду Крыма открыты", — сказал РИА Новости Демидов.

Снег на деревьях в лесу Симферопольского водохранилища. Архивное фото
© РИА Новости. Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Депутат: запуск газопровода Кубань-Крым станет подарком для всех крымчан

По его словам, ему поступило предложение от врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова возглавить департамент по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления.

При этом Демидов подчеркнул, что завершил ряд ключевых процессов, которые были начаты в крымском министерстве под его руководством.

Крым. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Власти отмечают заметное улучшение межнациональной обстановки в Крыму
Среди них разработка стратегии социально-экономического развития республики до 2030 года, 100% выполнение в этом году программ, за которые отвечает министерство, в том числе и мероприятие по федеральной целевой программе развития в части проектирования индустриальных парков.

"Я ухожу с чистой совестью. В министерстве остается сильная команда, которая, уверен, будет работать эффективно и без сбоев", — подчеркнул Демидов.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

Комментировать
+
Политика
Обсуждение
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
  • Юрий Кусакин
    Совершенно неожиданно обнаружилась основа платформы здравого смысла. Переслушивая прессконференцию президента "... да, поскромнее надо строить дома, я согласен ..." забрезжил образ государства, где оно, государство спокойно создает условия и следит за соблюдением правил, а олигархи спокойно богатеют, не ломая правил и условий. Для этого, люди, работающие на государство, не выходят за рамки добропорядочности с добровольной прозрачностью. О жизни в этих рамках создаются те самые задушевные фильмы и песни об умных людях, которых мы давно ждем, а кушаем (послушно хаваем) кривые слепки с голливуда 90-х или просто пустоту - жуешь, глотаешь, ладно не поумнеешь, так ведь полным дураком себя чувствуешь (сознательно обостряю - исключений мало, как будто мучаются режиссёры: ну где, ну когда придёт герой, то ли с запада, то ли из Китая ...). И строй хоть среди гор на Урале, хоть в центральных, хоть в таёжных или южных регионах усадьбу любой разновидности замысла ... а в некоторых местах - недорого и с большим выгулом для собак, или для слонов. Это уже для олигархов - за рубежом они только копируют мультимиллиардеров. И большая праздничная популярность "Особенностей национальной охоты" не только в загуле, но и в выгуле, в присвоении пространства, разнообразного, естественного, настоящего. Этому веками завидовали и дворяне и, позднее, олигархи зарубежные. Экономическим предводителям нашим, быть может, посветлеет, а то некоторые вожди экономических гуру прямо в камеру говорят: " не можем, без национальной идеи придумать ничего не можем и делать не могем". И подрастает роща светлых и прямых экономических древ, незамысловатых, не кудрявых, с совершенно откровенными показателями, которые более передовые в соревновании страны иногда (или всегда - никто не знает) притеняют. Всё это есть, но все стараются не замечать ... имеющихся возможностей. Честный городничий не "парится" и не воюет с Хлестаковым, это в Италии Гоголя накрутили, а ходит и смеётся над идиотизмом очередного воришки и играет в шахматы с зарубежным туристом, который лечится кумысом в местах силы, если уж никак нельзя обойтись без полиции в кино.
    00:31
    26.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Юрий Кусакин
    Совершенно неожиданно обнаружилась основа платформы здравого смысла. Переслушивая прессконференцию президента "... да, поскромнее надо строить дома, я согласен ..." забрезжил образ государства, где оно, государство спокойно создает условия и следит за соблюдением правил, а олигархи спокойно богатеют, не ломая правил и условий. Для этого, люди, работающие на государство, не выходят за рамки добропорядочности с добровольной прозрачностью. О жизни в этих рамках создаются те самые задушевные фильмы и песни об умных людях, которых мы давно ждем, а кушаем (послушно хаваем) кривые слепки с голливуда 90-х или просто пустоту - жуешь, глотаешь, ладно не поумнеешь, так ведь полным дураком себя чувствуешь (сознательно обостряю - исключений мало, как будто мучаются режиссёры: ну где, ну когда придёт герой, то ли с запада, то ли из Китая ...). И строй хоть среди гор на Урале, хоть в центральных, хоть в таёжных или южных регионах усадьбу любой разновидности замысла ... а в некоторых местах - недорого и с большим выгулом для собак, или для слонов. Это уже для олигархов - за рубежом они только копируют мультимиллиардеров. И большая праздничная популярность "Особенностей национальной охоты" не только в загуле, но и в выгуле, в присвоении пространства, разнообразного, естественного, настоящего. Этому веками завидовали и дворяне и, позднее, олигархи зарубежные. Экономическим предводителям нашим, быть может, посветлеет, а то некоторые вожди экономических гуру прямо в камеру говорят: " не можем, без национальной идеи придумать ничего не можем и делать не могем". И подрастает роща светлых и прямых экономических древ, незамысловатых, не кудрявых, с совершенно откровенными показателями, которые более передовые в соревновании страны иногда (или всегда - никто не знает) притеняют. Всё это есть, но все стараются не замечать ... имеющихся возможностей. Честный городничий не "парится" и не воюет с Хлестаковым, это в Италии Гоголя накрутили, а ходит и смеётся над идиотизмом очередного воришки и играет в шахматы с зарубежным туристом, который лечится кумысом в местах силы, если уж никак нельзя обойтись без полиции в кино.
    00:31
    26.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.