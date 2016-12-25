Министр экономразвития Крыма подтвердил решение работать в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — РИА Новости. Министр экономического развития Крыма Валентин Демидов заявил, что покидает свой пост с чистой совестью, а в следующем году планирует работать в правительстве Севастополя.

Ранее в пресс-службе главы Крыма сообщили, что Валентин Демидов написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы.

"В 2017 году планирую работать в правительстве Севастополя. Я написал заявление об увольнении по собственному желанию с 30 декабря 2016 года… Кадровая ротация – это нормальный здоровый процесс. С Сергеем Валерьевичем (глава Крыма Сергей Аксенов — ред.) мы возможность моего перехода обсуждали раньше, он сказал, что для меня двери в команду Крыма открыты", — сказал РИА Новости Демидов.

По его словам, ему поступило предложение от врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова возглавить департамент по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления.

При этом Демидов подчеркнул, что завершил ряд ключевых процессов, которые были начаты в крымском министерстве под его руководством.

Среди них разработка стратегии социально-экономического развития республики до 2030 года, 100% выполнение в этом году программ, за которые отвечает министерство, в том числе и мероприятие по федеральной целевой программе развития в части проектирования индустриальных парков.

"Я ухожу с чистой совестью. В министерстве остается сильная команда, которая, уверен, будет работать эффективно и без сбоев", — подчеркнул Демидов.

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