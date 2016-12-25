"Коммунисты России" намерены выдвинуть кандидата на выборах президента

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. "Коммунисты России" намерены выдвинуть кандидата на президентских выборах РФ, рассказал РИА Новости лидер партии Максим Сурайкин.

Партия в воскресенье проводит пленум Центрального комитета (ЦК), на котором подводит итоги года, а также итоги кампании партии на Думских выборах. Ожидается, что партия обсудит участие в грядущих выборах в субъектах РФ 2017 года. Пленум в Москве открылся с минуты молчания в память об ушедшем кубинском лидере Фиделе Кастро, а также в память жертвам крушения самолета Ту-154, который разбился над Черным морем.

"Мы это решение будем принимать в рамках закона, когда будет объявлена избирательная кампания — будет проведён съезд партии по выдвижению кандидата в президенты. Я — солдат партии, выполню любое поручение партии. Если партия мне доверит, я буду баллотироваться, насколько это технически будет возможно, мы пока не знаем. Я уже вошёл в этот возраст. Если изберусь, то, наверное, буду самым молодым президентом", — сказал Сурайкин РИА Новости в воскресенье.

Говоря об итогах года, лидер партии рассказал, что партия преодолела определенный этап в развитии и показала, что в обществе есть вторая компартия. По его словам, партии удалось донести до избирателя свои программные установки, сделать узнаваемым лидера партии. "Благодаря этим выборам люди теперь знают, что в стране есть вторая компартия", — сказал Сурайкин агентству.

Выборы депутатов Думы седьмого созыва состоялись 18 сентября нынешнего года, впервые с 2003 года проходили по смешанной системе: 225 депутатов избирались по партийным спискам (пропорциональная система) и 225 — по одномандатным округам (мажоритарная система). По результатам выборов в ГД прошли четыре партии, остальные не взяли пятипроцентный барьер. За "Коммунистов России" отдали голоса порядка 1,19 миллиона россиян (2,27% голосов).