Министр экономического развития Крыма подал в отставку

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Министр экономического развития Крыма Валентин Демидов написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Крыма.

"Мы подтверждаем информацию. Валентин Демидов действительно написал заявление об увольнении", — сказали в пресс-службе.

Решение принято в связи с переходом на новое место работы в Севастополь. При этом Демидов доработает в качестве министра до конца года.

Валентин Демидов был назначен министром экономического развития Крыма в июне 2015 года. Запомнился тем, что при нем была инициирована и разработана стратегия социально-экономического развития республики до 2030 года.

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