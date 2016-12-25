Эксперты и политики считают, что распад СССР можно было предотвратить

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Четверть века прошла с момента распада Союза Советских Социалистических Республик, современники высказывают разные мнения о причинах этого масштабного исторического события, но есть консенсус в вопросе о его последствиях: это была социальная трагедия, экономическое поражение, отбросившее в развитии все республики.
Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств (СНГ). Документ вошел в историю как Беловежское соглашение.
Как это было
Чтобы остановить распад, 17 марта 1991 года был проведен референдум о сохранении СССР. "За" тогда высказались 76,4% принявших участие в голосовании. На основе итогов референдума весной-летом 1991 года был разработан проект по заключению договора федерации "О Союзе суверенных республик", подписание которого было назначено на 20 августа. Но оно так и не состоялось из-за попытки государственного переворота 19-21 августа 1991 года, вошедшего в историю как Августовский путч.
Горбачев: я отстаивал союз до конца
Соглашение, заключенное в Беловежской пуще, не оставляло места для союзной формы государственного устройства на территории СССР. В последовавшем после его подписания заявлении Горбачев квалифицировал действия руководителей трех республик как антиконституционные. Сами участники Беловежского соглашения отвергали обвинения в разрушении СССР.
Роль в распаде, по мнению Горбачева, сыграла деструктивная позиция тогдашнего российского руководства. "Если бы не позиция России, у сепаратистов других республик никогда не хватило бы сил развалить Союз", — считает экс-президент СССР. При этом он убежден, что даже после принятия республиками деклараций о суверенитете и независимости можно было договориться с большинством из них о создании союзного конфедеративного государства.
Взгляд России спустя четверть века
По мнению руководителя исследовательских проектов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаила Мамонова, сегодняшнее отношение россиян к распаду СССР можно охарактеризовать как ностальгический прагматизм. "С одной стороны, преобладают положительные воспоминания об СССР и сожаление в связи с его распадом, с другой, присутствует понимание, что воссоздание распавшегося государства уже невозможно", — отметил эксперт.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее в интервью телекомпании "Мир" отметил, что отношение президента РФ Владимира Путина к распаду СССР не изменилось: "это была катастрофа для тех народов, которые жили под крышей одного союзного государства", но говорить о каких-то реверсивных процессах невозможно. При этом Песков подчеркнул, что логика "диктует потребность новой интеграции на пространстве бывшего Советского Союза".
Социальная трагедия и экономическое положение
"С точки зрения экономики распад СССР — это колоссальная ошибка. Это проигранное сражение за наше будущее, 25 лет, которые мы прожили после распада СССР, показали, что это было в первую очередь экономическое поражение", — отметил председатель "Справедливой России" Сергей Миронов.
Итоги прошедших с момента распада лет позволяют говорить о том, что ни одна из бывших советских республик не достигла уровня 1990 года развития ни в экономике, ни в других сферах государственного развития, полагает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
Союз можно было сохранить
Ведущий научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС Сергей Беспалов полагает, что в середине 80-х годов возможность предотвратить распад была — для этого, прежде всего, не нужно было совмещать радикальные экономические и политические реформы. Слишком много ошибок, по его словам, было допущено при реформировании, а когда начался так называемый "парад суверенитетов", сохранить государство в прежнем виде стало уже невозможно.
Один из ближайших соратников Бориса Ельцина, тогдашний госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис полагает, что де-факто Советский Союз перестал существовать еще в августе 1991 года, а все последующие месяцы вплоть до декабря страна, по словам политика, жила "в условиях минного поля безвластия" и предотвратить распад уже тогда было невозможно.
На пути интеграции
Политики и эксперты считают невозможным воссоздание Союза в прежнем виде, однако говорят о возможности объединения бывших республик на других уровнях, но с обязательным условием — реальным равноправием участников. Весь опыт прошедших лет подталкивает на путь интеграции, и она не только необходима, но и возможна на практике, и даже, по словам ряда политиков, неизбежна. Эксперты напоминают о некоторых уже существующих механизмах — Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийский экономический союз (ЕАЭС).
Член Совета Федерации, бывший генсек ШОС Дмитрий Мезенцев уверен, что тенденции на построение интеграционных объединений и сохранение сотрудничества в рамках СНГ — это "то, что особенно ценно сегодня и то, что должно быть приумножено завтра".
"Сегодня мы создаем принципиально новые формы сотрудничества, основанные на принципе уважения суверенитета национальных экономик, но при этом дающие членам этих объединений максимальную выгоду. Это и ЕАЭС, и Таможенный союз, и ШОС, и масса других механизмов. А при СССР между республиками существовали принципиально другие отношения", — отметил в свою очередь зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Шатиров.