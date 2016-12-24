Рогозин: Россия заинтересована в активизации переговоров по Приднестровью

КИШИНЕВ, 24 дек — РИА Новости. Россия заинтересована в активизации переговоров по приднестровскому урегулированию, заявил вице-премьер РФ, сопредседатель российско-молдавской межправительственной комиссии и представитель президента РФ по Приднестровью Дмитрий Рогозин по итогам состоявшихся в Кишиневе переговоров с президентом Молдавии Игорем Додоном.
"До встречи с президентом Молдавии я встречался с главой Приднестровья Вадимом Красносельским, с которым обсудил задачи, которые стоят перед непризнанной республикой", — отметил Рогозин. Он напомнил, что недавно представители руководства Приднестровья приняли участие в качестве наблюдателей в работе российско-молдавской межправкомиссии, что позволило рассмотреть ряд важных вопросов.
"Мы в России, будем рады позитивным шагам в этом направлении", — подчеркнул вице-премьер РФ.
"Молдавии без стратегического партнерства с Россией не выжить. Это важно не только с точки зрения экономики, но и сохранения молдавского государства. Я убежден, что восстановление дружеских и стратегических отношений с Россией поможет решить и приднестровскую проблему ", — сказал глава Молдавии.