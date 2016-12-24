Рогозин: Россия заинтересована в активизации переговоров по Приднестровью

КИШИНЕВ, 24 дек — РИА Новости. Россия заинтересована в активизации переговоров по приднестровскому урегулированию, заявил вице-премьер РФ, сопредседатель российско-молдавской межправительственной комиссии и представитель президента РФ по Приднестровью Дмитрий Рогозин по итогам состоявшихся в Кишиневе переговоров с президентом Молдавии Игорем Додоном.

Встреча состоялась в три часа ночи, в связи с тем, что рейсовый самолет "Аэрофлота", на котором летела российская делегация, не смог сесть в Кишиневе из-за тумана и был перенаправлен в Будапешт. По этой причине Рогозин не смог принять участие в церемонии инаугурации президента Молдавии, однако как только улучшились погодные условия, прилетел, чтобы провести переговоры.

"До встречи с президентом Молдавии я встречался с главой Приднестровья Вадимом Красносельским, с которым обсудил задачи, которые стоят перед непризнанной республикой", — отметил Рогозин. Он напомнил, что недавно представители руководства Приднестровья приняли участие в качестве наблюдателей в работе российско-молдавской межправкомиссии, что позволило рассмотреть ряд важных вопросов.

"Думаю было бы правильным, если исполнительная власть Приднестровья могла бы довести до сведения президента Молдавии экономические проблемы, которые волнуют жителей левобережья Днестра", — сказал Рогозин, отметив, что эти вопросы в первую очередь касаются "благосостояния и безопасности людей".

"Мы в России, будем рады позитивным шагам в этом направлении", — подчеркнул вице-премьер РФ.

Со своей стороны, президент Молдавии заявил о намерении найти решение приднестровского вопроса. "Я приложу все силы, чтобы решить приднестровскую проблему в интересах большинства жителей по обе стороны Днестра. В нашем плане приднестровского урегулирования проигравших не будет", — сказал Додон, отметив особую роль России в этом процессе.

"Молдавии без стратегического партнерства с Россией не выжить. Это важно не только с точки зрения экономики, но и сохранения молдавского государства. Я убежден, что восстановление дружеских и стратегических отношений с Россией поможет решить и приднестровскую проблему ", — сказал глава Молдавии.