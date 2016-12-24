Новый президент Молдавии планирует встретиться с Путиным 17 января

КИШИНЕВ, 24 дек – РИА Новости. Новый президент Молдавии Игорь Додон заявил, что планирует встретиться с лидером РФ Владимиром Путиным 17 января и с ним обсудить возврат молдавской продукции на российский рынок и проблему трудовых мигрантов в РФ.

В ночь на субботу в Кишиневе состоялась встреча Додона с российским вице-премьером, сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии Дмитрием Рогозиным. Российский посол в Кишиневе Фарит Мухаметшин в пятницу заявил, что Додон намерен посетить Москву в середине января, но точная дата пока не определена.

"Встреча длилась около часа, Дмитрий Олегович от имени руководства России поздравил меня со вступлением в должность президента и передал приглашение приехать в Москву с официальным визитом", — отметил Додон. По его словам, в ходе переговоров было рассмотрено текущее положение дел в российско-молдавских отношениях, перспективы их активизации и проблематика приднестровского урегулирования.

"Мы также обсудили повестку предстоящей встречи с Владимиром Владимировичем Путиным, которая запланирована на 17 января. С удовольствием принял приглашение и выразил надежду на полноценное восстановление отношений между нашими странами", — отметил Додон.

По его словам, в ходе переговоров в Москве он намерен "обсудить два ключевых вопроса: возврат молдавской продукции на российский рынок, а также проблему молдавских трудовых мигрантов в России". В частности, глава Молдавии намерен попросить Путина об амнистии тех из них, кто нарушил миграционный режим и не может вернуться в Россию, где, по разным оценкам, работает около полумиллиона молдавских граждан.