Новый президент Молдавии планирует встретиться с Путиным 17 января

КИШИНЕВ, 24 дек – РИА Новости. Новый президент Молдавии Игорь Додон заявил, что планирует встретиться с лидером РФ Владимиром Путиным 17 января и с ним обсудить возврат молдавской продукции на российский рынок и проблему трудовых мигрантов в РФ.
"Встреча длилась около часа, Дмитрий Олегович от имени руководства России поздравил меня со вступлением в должность президента и передал приглашение приехать в Москву с официальным визитом", — отметил Додон. По его словам, в ходе переговоров было рассмотрено текущее положение дел в российско-молдавских отношениях, перспективы их активизации и проблематика приднестровского урегулирования.
По его словам, в ходе переговоров в Москве он намерен "обсудить два ключевых вопроса: возврат молдавской продукции на российский рынок, а также проблему молдавских трудовых мигрантов в России". В частности, глава Молдавии намерен попросить Путина об амнистии тех из них, кто нарушил миграционный режим и не может вернуться в Россию, где, по разным оценкам, работает около полумиллиона молдавских граждан.