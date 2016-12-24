Рогозин рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Додона 17 января

КИШИНЕВ, 24 дек — РИА Новости. В Москве рассчитывают, что встреча президентов России и Молдавии даст ключ к разрешению проблем, накопившихся в отношениях двух стран, заявил журналистам российский вице-премьер Дмитрий Рогозин после встречи с новым молдавским президентом Игорем Додоном.

Додон намерен прибыть в Россию в январе со своим первым зарубежным визитом на посту президента и встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Для нас очень важно иметь в Кишиневе политическую фигуру во власти, которая способна решать эти проблемы. Кто мог бы слушать, высказывать свою позицию исходя из национальных интересов Молдавии", — заявил Рогозин.

Он выразил озабоченность тем, что в последние годы диалог между двумя странами был практически заморожен.

"Мы внимательно следили за всенародными выборами президента Молдавии и понимаем существующее здесь соотношение сил… Эти выборы продемонстрировали эволюцию самосознания молдавского народа, который возвращается к своим корням и ценностям", — продолжил российский вице-премьер.

"Мы ждем президента Молдавии в Москве и надеемся, что эта встреча на высшем уровне даст ключ к решению тех проблем, который накопились в наших отношениях", — сказал Рогозин.