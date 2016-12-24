Рогозин рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Додона 17 января

КИШИНЕВ, 24 дек — РИА Новости. В Москве рассчитывают, что встреча президентов России и Молдавии даст ключ к разрешению проблем, накопившихся в отношениях двух стран, заявил журналистам российский вице-премьер Дмитрий Рогозин после встречи с новым молдавским президентом Игорем Додоном.
"Для нас очень важно иметь в Кишиневе политическую фигуру во власти, которая способна решать эти проблемы. Кто мог бы слушать, высказывать свою позицию исходя из национальных интересов Молдавии", — заявил Рогозин.
Он выразил озабоченность тем, что в последние годы диалог между двумя странами был практически заморожен.
"Мы ждем президента Молдавии в Москве и надеемся, что эта встреча на высшем уровне даст ключ к решению тех проблем, который накопились в наших отношениях", — сказал Рогозин.