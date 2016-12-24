В Кишиневе Рогозин провел переговоры с новым президентом Молдавии

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин провел переговоры с новым президентом Молдавии Игорем Додоном.

Ранее сообщалось, что вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, самолет которого в пятницу из-за тумана не смог приземлиться в аэропорту Кишинева и был перенаправлен в Будапешт, добрался до столицы Молдавии поздно ночью.

4 утра в Кишинёве. Переговоры с президентом Молдавии Игорем Додоном успешно завершились. Спешим теперь домой pic.twitter.com/ovR2U9mhvh — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 24 декабря 2016 г.​

"Четыре утра в Кишиневе. Переговоры с президентом Молдавии Игорем Додоном успешно завершились. Спешим теперь домой", — написал Рогозин в своем микроблоге в Twitter, не сообщив подробности переговоров.

Он добавил, что Додон принял приглашение президента РФ Владимира Путина посетить Россию в начале 2017 года с первым официальным визитом.

Ранее посол РФ в Молдавии Фарит Мухаметшин заявил, что Додон намерен посетить Москву с официальным визитом в середине января, но точная дата пока не определена.

Во втором туре прямых президентских выборов кандидат от Партии социалистов Додон набрал 52,11% голосов. В пятницу он принес присягу и вступил в должность главы республики. Посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин заявил РИА Новости, что Додон намерен посетить Москву с официальным визитом в середине января. Согласно предвыборной программе Додона, он собирается восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике.