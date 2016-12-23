Минвостокразвития откроет подразделение на Камчатке

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Структурное подразделение Минвостокразвития России появится в Петропавловске-Камчатском, сообщили в пресс-службе министерства.

Правительство России утвердило изменения в положение о министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. По информации пресс-службы, подразделения министерства сегодня размещаются во Владивостоке, Хабаровске, Москве.

"Вместе с тем прорабатывается вопрос непосредственного размещения Министерства во всех регионах Дальнего Востока. Наибольшую активность в этом вопросе проявило руководство Камчатского края. В соответствии с инициативой и обращением губернатора Владимира Ивановича Илюхина местом размещения Министерства определен ещё и город Петропавловск-Камчатский", — цитирует пресс-служба главу Минвостокразвития Александра Галушку.

Согласно данным министерства, на Камчатке будет находиться небольшой мобильный офис. "Он будет реализовывать всю нашу повестку в отношении конкретного региона — Камчатского края: заниматься развитием ТОР и свободного порта, привлечением частных инвестиций, приоритизацией государственных программ и привлечением бюджетных инвестиций в социальную инфраструктуру, содействовать реализации крупных инвестиционных проектов", — приводит пресс-служба слова Галушки.