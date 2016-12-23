Песков подтвердил, что Путин отправил Трампу поздравительное послание

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отправил поздравительное письмо по случаю Рождества и Нового года избранному президенту США Дональду Трампу, рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, в послании президент выразил надежду на налаживание двусторонних отношений.

Ранее в штабе Трампа рассказали, что Путин в послании выразил надежду на то, что Москва и Вашингтон выведут международное сотрудничество на качественно новый уровень.

В тексте отмечается, что отношения между Россией и США остаются важным фактором в обеспечении безопасности и стабильности современного мира.

Трамп охарактеризовал письмо Путина, как "очень приятное", отметив, что оно содержит верные идеи. По его словам, если Россия и США смогут следовать этим идеям, "нам не придется идти альтернативным путем".