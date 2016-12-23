Кадыров убежден, что Путин должен участвовать в выборах-2018

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров убежден, что президент России Владимир Путин должен участвовать в президентских выборах в 2018 году.

"Считаю необходимым высказать своё мнение, основанное на мнении всех жителей Чечни и, уверен, мнении миллионов россиян — Владимир Владимирович должен быть нашим всенародным кандидатом на очередных выборах, должен быть президентом России и после 2018 года. Почему я об этом говорю? Потому что знаю мнение народа и потому что Владимир Владимирович обязан принять участие в выборах, ибо это воля россиян, российского народа!" — написал он на своей странице в Instagram в пятницу.

Он отметил, что другой подход "может иметь непредсказуемые последствия, если учесть откровенно враждебные действия США и стран НАТО". Также по словам Кадырова, Путин "пользуется непререкаемым авторитетом в нашей стране и во всём мире".

Во время большой конференции в пятницу Владимир Путин сообщил, что решение по своему участию в будущих выборах президента России примет, когда созреет время и "исходя из того, что происходит в стране и мире, а также из того, что сделано и что может быть сделано".