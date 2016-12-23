Пресс-конференция Путина: о выборах, роботах в Кремле и недвижимости

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции намекнул, что решение о его участии в выборах будет продиктовано временем, призвал руководителей госкомпаний строить дома поскромнее, а также рассказал, чему будет посвящена их первая встреча с Дональдом Трампом.

О выборах

Вопрос о своем участии в будущих президентских выборах Путин назвал провокационным. Тем не менее, дал понять, что решение будет принимать по ситуации.

"Ответ будет стандартным. Время созреет, я буду смотреть на то, что происходит в стране, в мире, и исходя из того, что мы сделали, исходя из того, что мы можем сделать, как мы должны делать, будет принято решение и об участии моем или неучастии в будущих выборах президента РФ", — сказал Путин, отвечая на вопрос о возможности своего участия в будущей избирательной кампании президента РФ.

Шеф бюро газеты The Wall Street Journal в ходе пресс-конференции спросил, возможно ли, что в следующем году состоятся досрочные выборы президента, на что Путин уточнил: "Какой страны?"

Журналист пояснил, что спросил о Российской Федерации.

"Возможно, но нецелесообразно", — заявил Путин.

Сильнее любого агрессора

Прокомментировал президент и свои недавние заявления и о противостоянии России внешним угрозам и наращивании военной мощи в связи с распространением НАТО вблизи российских границ.

Кто виноват

"Но почему официальные лица действующей администрации (США — ред.) вдруг начали заявлять о том, что они самые сильные, они самые мощные? Здорово, действительно, там и ракет, и подводных лодок, и авианосцев, конечно, больше, а мы с этим и не спорим, мы говорим, что мы просто сильнее любого агрессора, и это так", — заявил Путин.

"Все свои неудачи действующая администрация и руководство Демократической партии США пытаются свалить на внешние факторы", — сказал Путин в ходе итоговой пресс-конференции. При этом, комментируя неудачи демократов, президент вспомнил цитату из фильма Леонида Гайдая "Кавказская пленница".

"Мы знаем, что Демпартия проиграла не только президентские выборы, но и в сенат, где у республиканцев (сейчас) большинство, в Конгресс, где у республиканцев большинство. Это что, тоже моя работа? Вот мы устроили пир горой на развалинах часовни, часовню тоже я развалил?" — сказал Путин.

Об американской демократии

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © РИА Новости Рейган бы порадовался – Путин о победе Трампа на выборах в США

Допинг как личный бизнес

"То, что правящая на сегодняшний день еще, до 20 января, по-моему, партия, которая называется Демократической, явно позабыла первоначальный смысл этого названия, это очевидная вещь, особенно если учесть использование административного ресурса абсолютно беззастенчиво. Дать призыв не подчиняться решению избирателей, призывы к выборщикам — это плохо, я уже об этом сказал", — сказал Путин.

Комментируя соответствующий вопрос, Путин высказал мнение, что информатор WADA Григорий Родченков превратил применение допинга в личный бизнес.

Он отметил, что не может себе представить, что тот, кто перемещает через государственную границу Канады или США эти запрещенные препараты, никогда и никем не был замечен. "Многие из вас пересекают границу США и Канады, очень строгий контроль. Он постоянно сюда эту дрянь таскал, превратил это в свой бизнес личный, заставлял людей брать и применять. А тех, кто отказывался, скажем, как пловцы, он еще против них придумывал какие-то санкции", — сказал Путин.

Президент добавил, что "когда ему хвост прижали, не смогли его посадить просто, он удрал и начал там, защищая себя и гарантируя себе место под солнцем, начал там все сливать, имея в виду, что ему там создадут условия для нормальной жизни".

"На каком-то этапе создадут, а потом, как любого негодяя, бросят просто, и все. Никому такие не нужны. Что же он здесь не боролся? Меня это наводит на определенные мысли, что его там кто-то и вел, дождались определенного момента и сделали вброс этот", — отметил президент.

О кибератаках в США: ищите виновных у себя

Отставка руководителя нацкомитета Демпартии США доказывает правоту обнародованной хакерами информации о демократах, сказал Путин, комментируя вопрос об обвинении РФ в хакерских атаках в США.

"Я уже говорил, проигравшая сторона всегда ищет виноватых на стороне. Лучше бы искали у самих себя эти проблемы", — заявил российский лидер.

"Главное – это суть информации, которую хакеры предоставили общественному мнению", — отметил он.

О разговорах с Обамой

При этом президент дал понять в очередной раз, что не вправе озвучивать темы переговоров с Обамой и другими лидерами, которые велись с глазу на глаз. "Если вы обратили внимание, я никогда не говорю о том, что мы с глазу на глаз говорили со своими коллегами. То, о чем мы говорили между собой с президентом Обамой, я никогда об этом публично не говорю, это мое правило", — сказал Путин.

"Мне известно о том, что то, что мы обсуждали, сказал его помощник (Родс) публично. Спросите моего помощника, он вам ответит, господин Песков здесь присутствует", — добавил президент РФ.

Траты не по карману

"Предпосылки к новой гонке вооружений были созданы после выхода США из договора по противоракетной обороне. Это очевидная вещь, когда одна из сторон в одностороннем порядке вышла из этого договора и сказала, что она будет создавать для себя "зонтик антиядерный", то вторая сторона должна создавать либо такой же "зонтик", в чем мы не уверены, нужно ли это делать, имея в виду пока сомнительную эффективность этой программы, либо создавать эффективные средства преодоления этой системы ПРО и совершенствования ударных комплексов, что мы и делаем — и делаем успешно", — сказал Путин.

"Но хочу подчеркнуть, это очень важно и для внутреннего нашего потребления, внутриполитического — мы никогда не пойдем на то, чтобы, втянувшись в гонку вооружений, тратить такие ресурсы, которые нам не по карману", — отметил глава государства.

Покушение на Россию

Путин также прокомментировал и недавнее убийство российского посла Андрея Карлова в Турции.

"Это было, прежде всего, покушением на Россию, на российско-турецкие отношения. Откровенно скажу, я скептически относился к тезису, что и самолет наш был сбит без приказа со стороны высшего турецкого руководства, а людьми, которые стремились навредить российско-турецким отношениям. Но сейчас, после нападения на посла, которое было совершено сотрудником спецназа, я уже начинаю менять свое мнение: мне кажется, что все возможно, и проникновение деструктивных элементов в государственные структуры, в том числе в правоохранительные органы, в армию — носят глубокий характер", — сказал Путин на итоговой пресс-конференции в Москве.

По его словам, сейчас было бы неправильным "переводить на кого-то стрелки" и кого-то в чем-то обвинять.

Права животных

"По правам животных это, конечно, так звучит красиво. Все-таки у владельцев собак, у владельцев животных – у них есть права, но гуманитарные вопросы, связанные с человеческим, а не скотским отношением к животным, — это несколько другая область регулирования, хотя она должна быть, безусловно", — сказал президент.

"И, вы знаете, сейчас есть предложения по поводу ужесточения некоторых законодательных норм и вообще нормативного регулирования, я бы их поддержал. Все, конечно, должно быть в рамках разумного, но регулирование, конечно, должно быть, безусловно", — заявил Путин в ответ на вопрос о необходимости появления уполномоченного по правам животных и изменении законодательной базы в сфере защиты животных от жестокого обращения.

"Конечно, мы должны решать это цивилизованным образом, потому что, мы знаем, допустим, нападения диких собак в том числе и на детей, и местные власти не могут делать вид, что это их не касается, но решать эти проблемы нужно цивилизованными способами", — сказал Путин.

Не употреблять всуе ислам с террором

"Я бы предпочитал, чтобы действительно всуе не употребляли ислам рядом с террором. Здесь вы правы", — сказал Путин, отвечая на вопрос, не будет ли правильным запретить в СМИ употреблять словосочетание "Исламское государство" (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России).

"Свои" губернаторы

Журналистов также волновал вопрос избрания губернаторами в ряде регионов людей близких к Кремлю и из окружения Путина, а также степень доверия руководителям регионов.

"Доверяем мы местным кадрам? Конечно, доверяем. В подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации работают выходцы из этих регионов. Но есть те случаи, когда, что называется, элиты нужно обновлять. И, кстати говоря, это востребовано гражданами региона, чтобы произошло обновление региональных элит", — ответил Путин на вопрос о назначениях губернаторами "своих" людей.

Он напомнил о недавно назначенных высших должностных лицах республики Коми, Кировской области и Севастополя, назвав энергичными, перспективными и хорошо себя зарекомендовавшими руководителями.

"Поэтому критерии отбора — личные и деловые качества, которые дают основания полагать, что эти люди будут эффективно справляться с возложенными на них обязанностями. Я очень на это и рассчитываю", — заявил президент.

Надо быть поскромнее

"В отношении строительства представителями бизнеса, в том числе предприятий с госучастием, таких "вызывающих" по внешнему виду объектов недвижимости, я согласен с вами: поскромнее надо быть. И я много раз об этом говорил, и надеюсь, что они услышат", — сказал президент.

"Это касается и премий, это касается и доходов. И даже если это в рамках закона, возможно, нужно понимать, в какой стране мы живем, и не раздражать людей", — отметил Путин.

При этом глава государства, комментируя вопрос об исках к ряду изданий отметил, что это хорошо, что пресса "пощипывает" руководителей компаний.

Про любовь

"Любовь быстро в ненависть переходит, если мы с вами пересидим", — сказал Путин, увидев плакат с надписью "Про любовь", намекая, что скоро пора заканчивать пресс-конференцию.

О будущей встрече с Трампом

"Нужно сначала, чтобы у избранного президента Соединенных штатов была возможность спокойно сформировать свою команду без этого, наверное, просто так неподготовленные встречи нецелесообразны. А что за вопросы будут? Вопрос нормализации наших отношений. Ведь господин Трамп в ходе избирательной кампании говорил о том, что он считает правильным нормализовать российско-американские связи. И сказал, что хуже уже точно не будет, потому что хуже некуда. Я с ним согласен. Вот вместе подумаем, как сделать так, чтобы было лучше", — сказал президент.

Про ошибки

"У каждого человека есть ошибки. Без ошибок ни один человек не живет и не работает", — сказал президент, отвечая на вопрос об ошибках, о которых он сожалеет.

"Постараюсь сделать выводы из всех своих ошибок, недоработок", — добавил российский лидер.

О роботах в Кремле

"Роботы нужны в производстве, промышленности. Когда мы занимаемся такими чувствительными вопросами, от решения которых зависят судьбы миллионов людей, то здесь нужно быть людьми прежде всего. И на роботов здесь трудно ссылаться и трудно рассчитывать", — сказал Путин, отвечая на вопрос восьмилетнего читателя детского издания "Классный журнал" Саши Аксененко: какого именно робота вам не хватает в Кремле, который задал главный редактор журнала Алексея Ходорыча.