Депутат прокомментировал слова Путина о желании наладить отношения с США

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Заявления президента РФ Владимира Путина о желании наладить отношения с новым руководством США можно расценивать как "новую страницу" в отношениях между двумя странами спустя 8 лет, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

В пятницу президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что хотел бы наладить с новым президентом и администрацией США деловые и конструктивные отношения.

"Это заявление можно рассматривать как новую страницу в отношениях между двумя странами, потому что она, действительно, новая спустя последние 8 лет, когда была страница Обамы (Барак, текущий президент США), теперь страница Трампа (Дональд, избранный президент США). То, что заявил президент, это естественный и правильный ход политики", — заявил Чепа РИА Новости.

Он также отметил, что Россия стремится к дружественным отношениям со всеми странами и с руководством всех стран, "поэтому однозначно мы предлагаем начинать новые отношения с нового листа в рамках взаимного уважения, в рамках дружбы, в рамках понимания и необходимости большой работы по сохранению мира и борьбы с терроризмом".

Острые вопросы, ключевые заявления, фото и видео — в онлайн-репортаже с пресс-конференции Владимира Путина >>