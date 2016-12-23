Путин ожидает изменения отношений с США в следующем году

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ожидает в следующем году изменения межгосударственных отношений с США, в том числе налаживания взаимодействия в вопросах безопасности и экономики.

"Изменения наших межгосударственных отношений, перевод в русло нормального государственного взаимодействия для решения проблем, перед которыми стоят и наши страны, и весь мир, прежде всего, в области безопасности, поступательного экономического развития. У нас много тем для совместной работы", — сказал Путин журналистам после пресс-конференции, отвечая на вопрос, что он ожидает от отношений с США в следующем году.

Острые вопросы, ключевые заявления, фото и видео — в онлайн-репортаже с пресс-конференции Владимира Путина >>