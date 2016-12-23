Путин назвал избирательную систему США архаичной

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Проблема американской демократии состоит, прежде всего, в архаичности избирательной системы, считает президент РФ Владимир Путин.

"Есть проблемы, мы давно об этом говорим, наши американские партнеры отмахивались от этого. Проблема, прежде всего, в архаичности избирательной системы США", — сказал Путин в пятницу в ходе ежегодной пресс-конференции, напомнив о двухступенчатой процедуре выборов президента США.

"Это настроено таким образом, что за частью штатов сохраняются преференции, почему так сделано — нужно спросить американских законодателей, — сказал президент. — Может быть, сделано, кстати говоря, специально, чтобы жителям отдельных штатов какие-то преференции были предоставлены и сохранены. Но это дело американского народа, а не наше".

Выборы в США проходят по двухступенчатой системе. Победитель в каждом штате забирает голоса так называемых выборщиков, число которых равняется числу округов по выборам в конгресс. Для победы необходимы 270 голосов выборщиков из 538. Коллегия выборщиков 19 декабря проголосовала во "втором туре" президентских выборов США и подтвердила полномочия Дональда Трампа на посту главы государства.

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