Политолог: Путин дал понять, что Россия не считает США агрессором

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дал понять, что Россия не считает США потенциальным агрессором, и предоставил Вашингтону возможность самоидентифицироваться в этом вопросе — такое мнение выразил военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова подполковник запаса Александр Перенджиев.

По словам Путина, сегодня Россия может дать отпор любому потенциальному агрессору в силу модернизации вооруженных сил, историко-географических факторов и состояния российского общества. При этом, выступая на ежегодной пресс-конференции, он ответил на заявления из Вашингтона о том, что вооруженные силы США — самые мощные в мире. Путин не стал отрицать, что "ракет, подлодок и авианосцев у США больше", но добавил, что "мы сильнее любого агрессора, и это так".

"В ответе президента РФ я услышал вопрос к США. Он говорит, что Россия сильнее любого потенциального агрессора. Но кто есть США по отношению к России? Мы вас можем считать соперником в геополитическом противоборстве, но не считаем агрессором. Если США говорят, что они сильнее России, значит, причисляют себя к агрессорам в отношении России", — заявил РИА Новости Перенджиев.

Он полагает, что Путин "предлагает нашим американским партнерам определиться, кто они все-таки по отношению к России — партнеры или агрессоры".

"Владимир Владимирович (Путин) в своей речи говорил об агрессорах без упоминания США. А они тут же подняли крик о том, что являются самыми сильными. Есть русская пословица "На воре шапка горит", — сказал военный политолог.

"Военный потенциал измеряется не только количеством, но и качеством. К тому же Россия в военной доктрине придерживается принципа оборонной самодостаточности. Нам нужно такое количество оружия, чтобы отразить нападение, а не нападать самим", — добавил Перенджиев.

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