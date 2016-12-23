Демократическая партия США позабыла смысл своего названия, считает Путин

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Демократическая партия США, используя административный ресурс, позабыла первоначальный смысл своего названия, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

"То, что правящая на сегодняшний день еще, до 20 января, по-моему, партия, которая называется Демократической, явно позабыла первоначальный смысл этого названия, это очевидная вещь, особенно если учесть использование административного ресурса абсолютно беззастенчиво. Дать призыв не подчиняться решению избирателей, призывы к выборщикам — это плохо, я уже об этом сказал", — сказал Путин.

Трамп победил на выборах президента США 8 ноября, набрав большинство выборщиков от штатов, хотя и уступил по числу голосов избирателей. В преддверии голосования выборщиков в США звучали призывы не поддерживать Трампа. Сторонники Демократической партии, в частности, опубликовали соответствующий призыв в печатных СМИ.

По выборщикам от штатов Трамп набрал 304 голоса против 227 у Клинтон — именно число выборщиков решает, кто станет президентом США. Все голоса выборщиков от конкретного штата отходят победителю народного голосования. Одержав победу с большим отрывом в густонаселенных штатах и проиграв ряд штатов с разрывом от Трампа всего в десятки тысяч голосов, Клинтон проиграла выборы президента.

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