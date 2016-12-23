Путин не считает, что за приказом сбить Су-24 стояло руководство Турции

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Проникновение деструктивных элементов в государственные структуры Турции, в том числе в правоохранительные органы, в армию носят глубокий характер, заявил президент Путин.

"Откровенно скажу, я скептически относился к тезису, что и самолет наш был сбит без приказа со стороны высшего турецкого руководства, а людьми, которые стремились навредить российско-турецким отношениям. Но сейчас, после нападения на посла, которое было совершено сотрудником спецназа, я уже начинаю менять свое мнение: мне кажется, что все возможно, и проникновение деструктивных элементов в государственные структуры, в том числе в правоохранительные органы, в армию носят глубокий характер", — сказал Путин на итоговой пресс-конференции в Москве.

По его словам, сейчас было бы неправильным "переводить на кого-то стрелки" и кого-то в чем-то обвинять.

"Помешает ли это развитию российско-турецких отношений? Нет, не помешает, потому что мы понимаем важность и значение российско-турецких отношений, будем всячески стремиться к тому, чтобы их развивать", — констатировал российский лидер.

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