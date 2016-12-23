Путин назвал условия для амнистии Сенцова и Сущенко

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что Киев должен отказаться от каких-либо враждебных действий против РФ, тогда можно говорить и об амнистии осужденных в РФ, в том числе, осужденного за организацию терактов в Крыму Олега Сенцова и гражданина Украины Романа Сущенко, задержанного в России по обвинению в шпионаже.

В ходе большой пресс-конференции в ответ на вопрос об освобождении Сенцова и Сущенко президент сказал, что режиссеры и журналисты должны заниматься одни – журналистикой, а другие — производством спектаклей и фильмов.

"Конечно, ни у кого нет желания держать журналистов, если они занимаются журналистской деятельностью. Что нам делать, если кинорежиссер, — это доказано в суде, — готовился к совершению террористических актов? Его отпустить только за то, что он режиссер? Чем он отличается от кадрового сотрудника военной разведки, который планировал сделать то же самое? Мы отпустим сегодня этого режиссера, а потом должны отпустить и кадровых сотрудников разведки?… Чем они отличаются в данном случае друг от друга? Сегодня отпустим одних, а завтра придут другие? Надо договориться, чтобы это было прекращено. И тогда можно будет подумать и об амнистии", — сказал Путин.

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