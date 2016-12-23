Российская избирательная система постоянно готова к выборам, заявили в ЦИК

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Избирательная система РФ устроена так, что есть постоянная готовность к работе по организации выборов, сообщил РИА Новости в пятницу источник в Центризбиркоме.

В ходе большой пресс-конференции в пятницу президент РФ Владимир Путин заявил, что досрочное проведение президентских выборов в России возможно, но нецелесообразно.

"Вся избирательная система в России устроена таким образом, что готовность к работе постоянная. Есть Центральная избирательная комиссия, в которой, на мой взгляд, профессиональный аппарат и высокого уровня состав постоянных членов ЦИК, есть региональные избирательные комиссии", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в течение года в стране проводится множество избирательных кампаний разного уровня; в сентябре 2017 года предстоит серьезная кампания – будут избираться полтора десятка глав регионов и законодательные собрания в некоторых субъектах.