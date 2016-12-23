Путин надеется на налаживание конструктивных отношений с США при Трампе

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что хотел бы выстроить с новым президентом США и руководством демократической партии деловые и конструктивные отношения на благо народов обеих стран.

"Мне бы очень хотелось, чтобы у нас с избранным президентом и с будущими лидерами Демократической партии выстраивались деловые конструктивные отношения, чтобы это шло на пользу и Соединенным Штатам, и Российской Федерации, и народам обоих государств", — сказал Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

Президентские выборы в США прошли 8 ноября. Победителем стал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, который одержал верх над кандидатом демократов Хиллари Клинтон. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2017 года. После этого он будет официально предлагать на рассмотрение конгресса кандидатуры на посты министров в своем правительстве.

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