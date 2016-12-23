Путин: в победу Трампа не верил никто, кроме нас

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп почувствовал настроение американского общества, что помогло ему победить на выборах, он шел до конца, хотя никто, кроме нас, не верил, в его успех, заявил президент РФ Владимир Путин.

Действующий президент США Барак Обама заявил, что экс-глава государства республиканец Рональд Рейган перевернулся бы в гробу, узнав, сколько его сторонников поддерживают президента РФ Владимира Путина. Он привел результаты исследования, согласно которым 37% избирателей-республиканцев поддерживают Путина.

"(Рональд) Рейган бы, мне кажется, порадовался, что представители его партии побеждали везде. И порадовался бы за вновь избранного президента, который тонко почувствовал настроение общества, именно в этой парадигме, до конца шел, хотя никто не верил, кроме нас с вами, что он победит", — сказал Путин на большой пресс-конференции.

"То, что значительная часть американских избирателей, поддерживает президента России, я отношу не на свой личный счет. Я думаю, что это значит, что у значительной части американского народа совпадают представления о том, как должен быть устроен мир, чем мы должны заниматься, где наши общие опасности и проблемы", — добавил глава государства.

Он подчеркнул, что "хорошо, что есть люди, которые нам симпатизируют в наших представлениях о традиционных ценностях". "Потому что это хорошая предпосылка выстраивания отношений между двумя такими мощными странами, как Россия и США, на базе взаимной симпатии народов друг к другу", — заявил он.

Острые вопросы, ключевые заявления, фото и видео — в онлайн-репортаже с пресс-конференции Владимира Путина >>