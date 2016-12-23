Путин пояснил свои слова о превосходстве российской армии

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Россия не спорит с тем, что американская армия — мощная, но считает свои вооруженные силы сильнее любого агрессора, заявил президент России Владимир Путин.

"Но почему официальные лица действующей администрации (США — ред.) вдруг начали заявлять о том, что они самые сильные, они самые мощные? Здорово, действительно, там и ракет, и подводных лодок, и авианосцев, конечно, больше, а мы с этим и не спорим, мы говорим, что мы просто сильнее любого агрессора, и это так", — сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

По словам президента, сейчас страна обновила свое вооружение примерно на 50%, а к 2021 году этот показатель должен составить 70%.

Накануне президент заявил, что российские Вооруженные силы сейчас сильнее любого потенциального агрессора. Вместе с тем, отметил глава государства, чтобы сохранить это положение, стране нельзя расслабляться и допускать сбоев в модернизации армии и флота, а также системе подготовки войск.

Представитель госдепартамента Джон Кирби в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова российского лидера заявил, что не считает, что в мировой истории когда-либо были вооруженные силы столь же обороноспособные, умные и сильные, как американские войска сегодня.

Острые вопросы, ключевые заявления, фото и видео — в онлайн-репортаже с пресс-конференции Владимира Путина >>