В ГД обсуждают кандидатуру Толстого на пост главы делегации России в ПАСЕ

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Кандидатура вице-спикера Госдумы Петра Толстого обсуждается для утверждения на должность главы делегации РФ в ПАСЕ, сообщил журналистам спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

© РИА Новости. Сергей Гунеев Перейти в фотобанк Володин назвал условия, при которых Россия вернется в ПАСЕ "В настоящий момент идет обсуждение кандидатуры Петра Олеговича Толстого на пост главы делегации РФ в ПАСЕ", — сказал Володин журналистам.

По словам спикера Госдумы, кандидатура Толстого обсуждалась с Советом Федерации, МИД РФ, с главой комитета Госдумы по международным делам.

"Планируется, чтобы на условиях консенсуса, чтобы главой этой делегации был Петр Олегович Толстой… У него есть статус, опыт, желание и позиция отстаивать интересы страны", — добавил Володин.

Полностью российская делегация РФ в ПАСЕ пока не сформирована. Окончательного решения о том, будет ли делегация РФ участвовать в зимней сессии ПАСЕ, также пока не принято.