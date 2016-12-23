В ГД обсуждают кандидатуру Толстого на пост главы делегации России в ПАСЕ

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Кандидатура вице-спикера Госдумы Петра Толстого обсуждается для утверждения на должность главы делегации РФ в ПАСЕ, сообщил журналистам спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
По словам спикера Госдумы, кандидатура Толстого обсуждалась с Советом Федерации, МИД РФ, с главой комитета Госдумы по международным делам.
"Планируется, чтобы на условиях консенсуса, чтобы главой этой делегации был Петр Олегович Толстой… У него есть статус, опыт, желание и позиция отстаивать интересы страны", — добавил Володин.
Полностью российская делегация РФ в ПАСЕ пока не сформирована. Окончательного решения о том, будет ли делегация РФ участвовать в зимней сессии ПАСЕ, также пока не принято.