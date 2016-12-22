Москва разрабатывает повестку дня отношений с США при Трампе

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. В настоящее время у Москвы нет никаких контактов с командой избранного президента США Дональда Трампа, но работа над выработкой конструктивной повестки дня уже при новой администрации идет активно, рассказал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Высокопоставленный дипломат отметил, что Москва "не теряет время" и проводит соответствующую работу. Рябков выразил надежду, что со стороны Вашингтона "эта работа будет проведена в сжатые сроки, и мы сумеем после нынешнего абсолютно безнадежного, с точки зрения содержания, курса, проводимого уходящей администрации, выработать что-то более разумное и взаимоприемлемое".

Завкафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ Андрей Сидоров полагает, что первая встреча президента РФ Владимира Путина и Трампа состоится в третьей стране по аналогии с переговорами Путина и бывшего президента США Джорджа Буша младшего в Любляне. Он также рассказал, какие темы лидеры двух стран могут затронуть при первом контакте, и что может предпринять Трамп для обещанной разморозки двусторонних отношений.

Контактов с Трампом нет

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что контактов с командой Трампа нет, но все соответствующие сигналы уже были направлены. Дипломат полагает, что до момента, когда произойдет инаугурация и пройдут назначения на ключевые должности, нет оснований "торопить события".

"Мы посмотрим, как пройдет период утверждения членов новой администрации на руководящих постах. Дипломатические каналы всегда открыты. Это на уровне переписки, на уровне электронных сообщений, звонков. Никаких проблем с точки зрения коммуникации здесь нет. Вопрос исключительно сводится к содержательной части", — пояснил Рябков.

Завкафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ Андрей Сидоров отметил, что пока "команды, по сути дела, если брать высшее руководство, нет".

"Те чиновники, которые работали, они скорее всего останутся на своих местах. Повседневная деятельность не прекращается, продолжают работу посольства, консульские отделы, продолжают осуществляться контакты на уровне министерств. Но если брать высокий уровень, допустим, госсекретаря, то у Трампа сейчас формально госсекретаря нет. Дело в том, что вся его администрация будет утверждаться после 20 января. Тогда они официально вступают в должность", — добавил эксперт.

Ограничители американо-российского диалога

Трамп неоднократно высказывался за восстановление диалога с Россией. В то же время, в МИД РФ отмечают, что пока мало информации и сведений относительно того, "в чем будут состоять элементы американского внешнеполитического курса и конкретно политики на российском направлении после прихода новой администрации".

"Это связано во многом с фрагментарностью, отрывочностью заявлений, с которыми выступали политики и эксперты, которых принято считать входившими или входящими в окружение Трампа или возможно готовыми к тому, чтобы войти в состав следующей администрации. Ведь помимо членов кабинета предстоят замены на других должностях – на должностях замов и так далее. Мало информации и сведений. Это тоже потребует определенного усилия с обеих сторон, чтобы это для себя уяснить", — пояснил Рябков.

Он также отметил два других фактора во взаимоотношениях двух стран, которые могут тормозить сотрудничество РФ и США. Первое — это антироссийский заряд в американских госструктурах, а второе — несовпадение во многих областях национальных интересов двух стран.

"За последние несколько лет не без прямого участия администрации Обамы в американском политическом классе, в американских структурах, отвечающих за внешнюю политику или влияющих на принятие решений в этой сфере, накопился огромный антироссийский заряд. Это такая негативная, деструктивная энергия, которой мы не видели очень давно. Это не какой-то воздушный шар, который можно просто проколоть или открыть вентиль и сбросить давление. К сожалению, это такая ядовитая субстанция, которая пронизала буквально все звенья американского госаппарата и звенья государственной машины, влияющей на принятие решений. Провести санацию этого всего будет крайне трудно, и это будет сказываться", — пояснил Рябков.

Говоря о втором ограничителе, высокопоставленный дипломат подчеркнул, что "американцы никогда не сотрудничают, независимо от того, какую партию представляет президент, или кто в большинстве в палатах Конгресса, если это строго не соответствует американским интересам". Впрочем, добавил он, то же самое относится и к Москве.

"Поэтому на стыке этих двух императивов найти точки или плоскости, где сотрудничество будет реально и по-настоящему взаимовыгодно, не так-то просто. Хотя это не невозможно. Такие вопросы есть и в политической сфере, и в сфере контроля над вооружениями и нераспространением оружия массового уничтожения, и по региональным темам, также и по экономике. Я уже не говорю про контртерроризм, о котором сам Трамп неоднократно высказывался в качестве приоритета номер один. Здесь естественным образом возникает поле для взаимодействия, на которое, как мы надеемся, Москва и Вашингтон выйдут", — сказал собеседник агентства.

Восстановление диалога РФ и США

Сидоров полагает, что в качестве первых шагов, которые может предпринять новая администрация США, может стать, во-первых, снятие с России обвинений в хакерских атаках, а во-вторых, частичное снятие санкций.

"Если Трамп действительно серьезно намерен пересмотреть отношения, то здесь может быть несколько шагов. Первое — это то, что он снимет с России обвинения в использовании хакеров для вмешательства в выборы США. Это, кстати говоря, и в интересах самого Трампа, поскольку если такое вмешательство имело место, то это подрывает легитимность самого Трампа. Второе, более серьезным намерением, будет вопрос о том, чтобы пересмотреть санкции, по крайней мере, он может частично снять санкции, хотя бы персональные. Тем самым он покажет свое намерение относительно того, что он хотел бы изменить отношения с Россией", — пояснил эксперт.

Встреча Путина и Трампа: какой она может быть?

Рябков вновь повторил, что "в диапазоне 2017 года встреча на высшем уровне между нашими странами реальна", и "было бы странно и непонятно, если бы в этом временном диапазоне она не состоялась". Но решать президентам. Это их в полном смысле слова прерогатива.

"Мы можем высказывать какие-то соображения, но они могут быть учтены, а могут и не быть учтены. Но я уверен, что к моменту встречи с обеих сторон будет проведена надлежащая подготовка, в том числе, и по содержательному наполнению, по повестке дня. Это не будет встреча как только исключительно медийное событие. Я уверен, что с самого первого момента разговор пойдет на глубину и он будет касаться содержательной стороны наших отношений", — подчеркнул дипломат.

По мнению завкафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ, "разговор будет вестись скорее всего по тем вопросам, где расхождений между Трампом и российским руководством минимальны".

"Трамп неоднократно заявлял на счет того, что необходимо бороться с терроризмом. Эта проблема выйдет на первый план. Это совершенно точно. Второй вопрос может быть связан с разоруженческой тематикой. Я не думаю, что острые вопросы, связанные с Ираном, их ядерной программой, Китаем, будут подниматься на первой встрече", — добавил Сидоров.

По его словам, такая встреча, вероятнее всего, пройдет в третьей стране по аналогии со встречей Путина и Джорджа Буша младшего в Любляне.

Фигура будущего госсекретаря США

На прошлой неделе Трамп заявил о намерении предложить главу корпорации ExxonMobil Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США. Вокруг данной кандидатуры уже возникло много противоречий, в частности, из-за его связей с Россией.

"Конечно, и этого никто не скрывает, у будущего госсекретаря есть опыт работы с партнерами по бизнесу в России. Он имел возможность соприкоснуться с нашими здешними реалиями, в том числе и в период, когда разрабатывались конкретные совместные проекты и так далее. Я, разумеется, не могу давать каких-либо оценок или характеристик, но я просто надеюсь по-человечески, что этот опыт поможет ему найти правильную волну и тональность в дальнейших контактах. Хотя, разумеется, вопросы, которыми ему придется заниматься, в том числе и на российском направлении, радикально отличаются от всего того, что он видел и в чем участвовал", — заявил Рябков РИА Новости.

Он также отметил, что не устает "удивляться каждый день тому, как в США любой аспект, связанный с Россией, препарируется, выворачивается наизнанку, преподносится в негативе".

"Казалось бы, США должны быть заинтересованы в том, чтобы выстраивать партнерство со всеми странами, тем более со значимыми странами, крупными, влиятельным государствами, но по России этого не происходит", — добавил высокопоставленный дипломат.