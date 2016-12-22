Борис Титов переизбран председателем Партии роста

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Съезд Партии роста переизбрал председателем Бориса Титова, утвердил его заместителей и членов президиума генерального совета партии, а также принял партийный манифест.

Съезд единогласно переизбрала Титова на пост председателя партии и утвердил трех его заместителей — это Виктор Звагельский, Владимир Сенин и Татьяна Марченко. Секретарём партии стал Александр Хуруджи. Впятером они вошли в бюро президиума генерального совета партии. В общей сложности в президиум генерального совета были избраны 25 человек.

Также партия утвердила манифест "Мы знаем, как обустроить Россию", постулировав себя как партию независимого бизнеса.

В мае-июне 2017 года партия намерена определить своих кандидатов на муниципальные и президентские выборы.

Партия роста — одна из самых молодых партий, принявших участие в думских выборах. Она была сформирована на базе реорганизованного "Правого дела", одним из сопредседателей которой в момент ее основания в 2008 году был сам Титов. В 2011 году единоличным лидером партии стал миллиардер Михаил Прохоров. В свою очередь "Правое дело" было создано в 2008 году на базе Союза правых сил, Демократической партии России и "Гражданской силы".