Эксперты дали прогноз по ключевым темам пресс-конференции Путина

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Вопросы внутренней повестки будут доминировать в ходе пятничной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, главе государства интереснее говорить именно о внутрироссийских делах, но в свете последних событий, в частности убийства российского посла в Анкаре, от международной повестки уйти не удастся, считают опрошенные РИА Новости политологи.

Традиционную большую пресс-конференцию главы государства изначально планировали провести 22 декабря. Однако ранее было решено перенести ее на пятницу, поскольку в четверг состоялись церемония прощания и похороны убитого посла России в Турции Андрея Карлова, президент РФ принял участие в траурных мероприятиях.

По словам экспертов, на предстоящей пресс-конференции можно ожидать вопросов и про борьбу с терроризмом, и про усилия российских военных в Сирии. Политологи считают, что и вопрос об участии Путина в президентских выборах-2018 будет задан, но не уверены, что глава государства озвучит свое решение по этому поводу.

© РИА Новости. Сергей Гунеев Перейти в фотобанк Президент России Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ. 22 декабря 2016

Акцент на внутренней повестке



Эксперты предполагают, что основными сюжетами пресс-конференции станут внутрироссийские дела — социально-экономическая сфера, общественно-политическая жизнь, в целом будут развиваться темы недавнего послания Федеральному Собранию, которое как раз было посвящено в основном внутренней повестке. Но очевидно, что последние события не позволят президенту сосредоточиться исключительно на внутренних делах, и без вопросов внешней политики, по их мнению, не обойдется.

"Я полагаю, что основные значимые сообщения будут даны по российской экономике и по международным делам, — отчасти вынужденно, потому что явно Путину сейчас интереснее разговаривать про Россию, но на сегодняшний момент от международных дел никуда не деться", — считает политолог Глеб Кузнецов.

Руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев отметил, что непосредственно события последних дней диктуют вопросы. "Обязательно будет вопрос про борьбу с терроризмом — это связано не только с гибелью российского посла в Турции, но и с терактом в Берлине. Будут вопросы, конечно, про Сирию, про усилия российских военных там. Но, я думаю, все-таки внутренняя повестка будет доминировать, и не только экономическая", — полагает собеседник агентства.

Он уточнил, что весьма вероятны вопросы по поводу социальных обязательств государства; и хотя основные темы обозначены еще в послании ФС, отметил Калачев, "у журналистов есть свои интересы: кто-то захочет выглядеть смелым, острым, принципиальным, поэтому обязательно зададут вопрос про атмосферу в стране, про нормализацию общественной жизни".

Политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Алексей Зудин добавил, что формат пресс-конференции, в отличие от прямой линии, позволяет ожидать повышенного присутствия и вопросов политики – как внутренней, так и внешней.

"Здесь же и предполагаемые вопросы относительно участия президента Путина в выборах 2018 года. Тем не менее, все-таки я думаю, что главный фокус, основной тематический блок — это будут вопросы социально-экономического развития", — добавил собеседник агентства.

Выборы президента: вопрос будет, но последует ли ответ



Политологи сходятся во мнении, что вопрос об участии Путина в президентских выборах 2018 года с большой долей вероятности будет поднят кем-то из журналистов, но едва ли эта тема станет основной или даже сколь-нибудь значимой частью пресс-конференции.

"Я думаю, будут вопросы, связанные и с предстоящими президентскими выборами; наверняка спросят Путина, будет он участвовать или нет. Вопрос такой прозвучит стопроцентно, может быть, даже спросят, кого он видит своими оппонентами на этих выборах", — предположил Калачев.

Зудин, в свою очередь, отметил, что президентские выборы в общественном мнении — "это по-прежнему дальний горизонт", фокус внимания общества сейчас сосредоточен в основном на социально-экономических вопросах и в значительной мере на вопросах внешней политики.

"Скажем так, есть вероятность того, что президент сохранит паузу по данному вопросу, и можно предположить, почему. Владимир Путин неоднократно говорил в самых разных ситуациях, в самых разных обстоятельствах, что власть ему нужна для того, чтобы решать конкретные задачи, и что в 2012 году он вернулся на пост президента для того, чтобы доделать недоделанное — это первое", — отметил Зудин.

Кроме того, напомнил эксперт, президент подчеркивал, что будет принимать соответствующее решение только тогда, когда поймет, что он как политический лидер востребован обществом; и "отсутствие торопливости в принятии и озвучивании решения об участии в выборах" позволит ему понять, когда соответствующий запрос окончательно сформируется, отметил собеседник агентства.

"Все это будет зависеть от того, как сам президент оценит значение паузы. Если пауза в оглашении своего решения относительно президентских выборов будет работать на повышение доверия к нему и на превращение общественного запроса в рельефный, то он будет эту паузу держать. Но если он почувствует, что этот запрос уже есть сейчас и что сейчас он достаточно рельефный и сильный, то он вполне может пойти на то, чтобы огласить свое решение для того, чтобы люди спокойно жили и работали в течение 2017 года, чтобы этот вопрос их не беспокоил", — уточнил Зудин.