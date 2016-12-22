Песков рассказал о яростной русофобии, "вылезающей из каждого утюга"

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В настоящее время существуют проявления "яростной русофобии", однако мыслящие люди на Западе воспринимают их негативно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я считаю, что нужно с уважением относиться к любым странам. Но когда уже начинает бросаться в глаза всем такая яростная русофобия, которая из каждого утюга вылезает, то более-менее думающие люди встречают это с неприятием", — сказал Песков в интервью телеканалу "Россия 24", комментируя создающиеся фальшивые новости с критикой России и реакцию на них.

"Дело в том, что там тоже есть трезвомыслящие люди, достаточно умные, чтобы смеяться над самим собой", — добавил он.