Движение "Голос" проведет Форум общественных наблюдателей в мае 2017 года

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Движение "Голос" намерено провести в мае 2017 года Форум общественных наблюдателей, в новом году движение сфокусируется на подготовке к президентским и муниципальным выборам, сообщил сопредседатель организации Григорий Мельконьянц РИА Новости в четверг.

По его словам, в число новых задач движения, поставленных на 2017 год, входит намерение провести в мае 2017 года Форум общественных наблюдателей, расширить региональную сеть, запустить сервис и приложение для координации участников наблюдения. Также движение намерено открыть электронную систему тестирования наблюдателей с выдачей сертификатов, создать инструменты для вовлечения граждан в выявление и пресечение нарушений в период избирательной кампании.

"В 2017 году мы продолжим работу и будем наращивать подготовку к президентским выборам. Нас ожидают выборы в ЕДГ-2017 (единый день голосования) и муниципальные выборы в Москве. Кроме того, будем наблюдать и небольшие выборы, которые проходят каждое воскресенье", — говорится в сообщении Мельконьянца.

Движение "Голос" — российская организация по общественному наблюдению за выборами. Движение занимается методическим оснащением участников избирательного процесса, поддерживает работу федеральной горячей линии и сервисов "Карта нарушений", СМС-ЦИК, WikiУИКи, проводит долгосрочное и краткосрочное наблюдение за выборами, осуществляет экспертную деятельность по совершенствованию избирательного процесса. Организация не принадлежит ни одной партии и оценивает саму процедуру, рассказывая обо всех нарушениях на карте нарушений, в хрониках дней голосований, отчетах о наблюдении.